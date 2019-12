Relatief meeste fatale valpartijen in Limburg

Het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van een val blijft toenemen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral ouderen overlijden zo. Fatale valpartijen komen relatief het meest voor in Limburg.

In deze provincie overleden vorig jaar 33 op de 100.000 inwoners als gevolg van een val. Daarna volgen Drenthe en Noord-Holland met 31 en 30 sterfgevallen.

Fatale valpartijen vinden meestal plaats bij ouderen. In driekwart van de gevallen gaat het om een 80-plusser. In provincies met relatief veel ouderen komt dit dus ook vaker Voor. Dat is bijvoorbeeld zo in Limburg en Drenthe.

Er ontstaat een ander beeld als alleen wordt gekeken naar het aantal valpartijen per 100.000 mensen van 80 jaar of ouder. Dan valt Noord-Holland op, met 579 fatale valpartijen per 100.000 mensen van 80 jaar of ouder. Ook in Zuid-Holland (503), Utrecht (497) en Gelderland (477) komt een dodelijke val bij 80-plussers bovengemiddeld veel voor.

Dat fatale valpartijen al ruim tien jaar toenemen, komt deels omdat het aantal ouderen toeneemt. „Ze staan minder sterk op hun benen en hebben broze botten”, licht Dick ter Steege van het CBS toe. „Maar ook dementie speelt een rol.” Vergrijzing is niet de enige verklaring. Ook relatief gezien neemt het aantal dodelijke valpartijen namelijk toe. Hoe dat komt, heeft het CBS niet onderzocht.

Dodelijke valpartijen per 100.000 inwoners, 2018

Limburg: 33

Drenthe: 31

Noord-Holland: 30

Zuid-Holland: 28

Gelderland: 28

Noord-Brabant: 25

Zeeland: 25

Utrecht: 24

Overijssel: 24

Groningen: 22

Friesland: 21

Flevoland: 18

Nederlands gemiddelde: 27

Dodelijke valpartijen per 100.000 ouderen (80-plus), 2018

Noord-Holland: 579

Zuid-Holland: 503

Utrecht: 497

Gelderland: 477

Drenthe: 456

Flevoland: 450

Limburg: 436

Overijssel: 408

Noord-Brabant: 398

Groningen: 340

Friesland: 332

Zeeland: 324

Nederlands gemiddelde: 463