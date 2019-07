Relatie Nederlander-overheid krijgt een zes

Nederlanders willen in 2030 een overheid die eerlijk en begripvol is. Ook wensen zij dat de overheid snel reageert en hen met kennis van zaken op weg helpt. Nederlanders geven hun relatie met de overheid nu een zes. Ze omschrijven deze als „noodzakelijk, ingewikkeld en ver weg”.

Dit blijkt uit onderzoek van KANTAR in opdracht van de Nationale ombudsman onder 1500 Nederlanders naar de relatie burger/overheid in 2030. Belangrijkste verbeterpunt voor de overheid in de toekomst volgens de burgers is dat het moet versimpelen. Dat moet worden bereikt door onder meer begrijpelijke taal en eenvoudige procedures, minder bureaucratie én kennis van zaken van medewerkers.

Bij de communicatie tussen burger en overheid vindt driekwart van de Nederlanders de deskundigheid van medewerkers van overheidsinstellingen het belangrijkste punt. Opvallend is dat zij dit nog belangrijker vinden dan de veiligheid van hun persoonsgegevens (60 procent), de snelheid van afhandeling (56 procent) en persoonlijk contact (28 procent).