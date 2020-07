Rel Elburg verdiept zich, aangifte tegen raadslid SGP

De verdeeldheid in Elburg over openstelling van winkels op zondag verdiept zich. Maandag deed ondernemersvereniging WVE aangifte van belediging tegen SGP-raadslid Dirk Bok vanwege een omstreden cartoon en column.

In Elburg ontstond opschudding over een recente striptekening op de site van de SGP-fractie. In de cartoon vergeleek Bok „de vrijheid om de Holocaust te ontkennen” met „het beëindigen van de zondagsrust.” De SGP’er hintte op het feit dat op Eerste Pinksterdag, dus ’s zondags, een twintigtal winkeliers tegen de regels in de deuren opende.

Consternatie kwam er ook over een column van het SGP-raadslid. Daarin verwijt hij sommige politieke partijen dat ze de „illegale acties” van de winkeliers steunen. „Wat is het verschil met het kopen van aandelen van een drugskartel?” schreef Bok op de SGP-site.

Onlangs boden Bok en SGP-fractievoorzitter Jan Krooneman hun excuses aan voor de gewraakte uitingen. Krooneman trok ook in een recent raadsdebat het boetekleed aan.

Toch laat de ondernemersvereniging Winkel Vesting Elburg (WVE) het er niet bij zitten, zei WVE-bestuurslid Joop Zwart dinsdag desgevraagd. „De SGP mag kritiek op ons hebben, maar van de partij mag je nauwkeuriger taalgebruik verwachten. Temeer omdat Bok bij de Politieacademie werkt. Je kunt ons niet vergelijken met een drugskartel. En haal niet de Holocaust erbij, dan praat je over het ergste wat in de geschiedenis is gebeurd.”

Dat SGP-fractievoorzitter Krooneman onlangs in de raad spijt betuigde, is voor Zwart niet voldoende. „Dat waren twee zinnetjes waarin de winkeliers niet werden genoemd. De SGP had contact met ons moeten opnemen.” Opvallend is dat Zwart aangeeft dat een groepje winkeliers in Elburg mogelijk dit jaar opnieuw op zondag de deuren opent, al zal zo’n actie volgens de ondernemer niet vanuit de WVE worden georganiseerd.

SGP-fractievoorzitter Jan Krooneman zegt het desgevraagd „overtrokken” te vinden dat de ondernemersvereniging aangifte doet tegen Bok. Krooneman wijst erop dat de gewraakte striptekening binnen een paar uur van de site is gehaald en dat de drugskartel-vergelijking is geschrapt. Krooneman: „Ik heb over die vergelijking met de Holocaust heengelezen. Dat neem ik mezelf kwalijk.” De SGP-voorman vindt niet dat hij de winkeliers apart excuses moet aanbieden. „Ik heb in het raadsdebat gezegd dat ik mijn diepe spijt en excuses betuig aan eenieder die zich gekwetst voelt.”

Krooneman stelt dat een „pittige column” moet kunnen. „Ik vergeef Dirk Bok dat hij zo pittig uit de hoek kwam. Wij zijn ook maar mensen en zijn het in het politieke debat ook wel eens zat. Ook sommige partijen schuwen ferme taal niet. Zo had raadslid Peter van Andel van Elburg Beleid het over „überchristenen.””