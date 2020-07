Rekentoets voortgezet onderwijs definitief afgeschaft

De Eerste Kamer heeft op 30 juni de Wet afschaffing rekentoets aanvaard. Deze wet treedt met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2019 in werking. De Tweede Kamer stemde in april 2020 al in met het wetsvoorstel.

De centrale rekentoets in het voortgezet onderwijs is hiermee definitief verleden tijd. Voortaan moet rekenen geïntegreerd worden in het vak wiskunde en als onderdeel daarvan worden getoetst. Leerlingen zonder wiskunde krijgen vanaf komende schooljaar een apart schoolexamen rekenen.

In het overleg voorafgaand aan de stemming in de Tweede Kamer constateerden veel partijen dat het belangrijk is in te zetten op goed rekenonderwijs en niet op een (ondeugdelijke) rekentoets. Zo concludeerde Heerema (VVD) dat het rekenonderwijs door de toets niet beter is geworden en het rekenniveau van de leerlingen niet hoger. Ook werd gesteld dat de centrale rekentoets te bepalend zou worden voor het wel of niet halen van het middelbareschooldiploma.