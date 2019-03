Rekenkamer noemt gelekte informatie wel geheim

De Rotterdamse Rekenkamer weerspreekt de bewering van de gemeente dat het document dat oud-wethouder Adriaan Visser naar de media had gelekt niet meer vertrouwelijk was. De wethouder stapte begin februari op toen uitkwam dat hij gelekt had.

Het college van burgemeester en wethouders meldde dinsdag dat het geen aangifte tegen Visser zou doen, omdat het gelekte document volgens extern onderzoek geen geheime status meer had. Volgens de Rekenkamer was de geheimhouding van de gedeelde informatie niet opgeheven op het moment van lekken, ongeacht de versie van het document. „Dit betekent dat ook op de informatie in de met de pers gedeelde werkversie geheimhouding berust.”

De wethouder lekte een document dat een ander licht moest werpen op een kritisch rapport van de Rotterdamse Rekenkamer over een oude, omstreden gemeentelijke vastgoeddeal. De zeven oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad zijn het ook niet eens met de lezing van het college en hebben afgelopen donderdag aangifte gedaan.