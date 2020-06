Reizigersvereniging opent coronameldpunt

Reizigersvereniging Rover opent een meldpunt voor klachten over de coronamaatregelen in het openbaar vervoer. Via de webpagina www.meldpunt-corona.nl wil Rover zicht krijgen op het gebruik van en toezicht op mondkapjes, het beschikbare aantal zitplaatsen en andere regulerende maatregelen ter beteugeling van de verspreiding van het coronavirus.

Dinsdag is de eerste werkdag waarop het openbaar vervoer weer volgens een normale dienstregeling rijdt. Rover wijst erop dat de capaciteit voor passagiers nog beperkt is tot 40 procent. Verder rijden er geen buurtbussen en wordt in diverse regio’s een vakantiedienstregeling gereden.

Volgens de vereniging maken reizigers zich zorgen over het langdurig dragen van mondkapjes, over een mogelijk tekort aan zitplaatsen en over de mogelijkheid een boete te krijgen wanneer de regels niet goed worden gevolgd. Rover zegt met het meldpunt te voldoen aan de oproep vanuit de Tweede Kamer.