Reizigers Tadzjikistan op aanslagen gewezen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst reizigers naar Tadzjikistan in zijn reisadvies op het gevaar van een aanslag. „De dreiging op aanslagen blijft aanwezig. Wees alert in het hele land”, schrijft het departement onder meer op zijn website. De laatste update dateert van 4 mei dit jaar.

Zo moeten reizigers voor hun eigen veiligheid instructies van lokale autoriteiten opvolgen en de lokale media volgen. Verder wijst Buitenlandse Zaken erop dat reizen naar grensgebieden met Afghanistan, Kirgizië en Oezbekistan alleen gemaakt moeten worden indien ze noodzakelijk zijn.

„In deze grensgebieden kan het gevaarlijk zijn. Er is een hoger risico op (terroristische) aanslagen in deze grensgebieden dan in andere gebieden in Tadzjikistan.” Daar liggen mijnen en zijn gewapende groepen actief, meldt het reisadvies. Die groepen controleren reizigers ook bij checkpoints. De grenzen met Oezbekistan en Kirgizië zijn niet goed aangegeven en overgangen kunnen plotseling worden afgesloten. Verder is het grensgebied met Afghanistan onveilig in verband met drugs- en andere smokkel. Bij gewapende conflicten tussen politie en ordediensten enerzijds en criminele groepen anderzijds vallen regelmatig doden.

In Tadzjikistan is de kans om slachtoffer van criminaliteit te worden groter dan in Nederland, aldus Buitenlandse Zaken, maar die is niet speciaal gericht tegen buitenlanders of reizigers.

Buitenlandse Zaken meldt in het reisadvies tevens dat de wegen in Tadzjikistan slecht en onverlicht zijn. Auto’s en andere voertuigen zijn bovendien slecht onderhouden. „Reis daarom na zonsondergang niet over de weg.”