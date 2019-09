Reizigers moeten al staan op Hoekse Lijn

De eerste reizigers op de Hoekse Lijn hebben in de ochtendspits al moeten staan, meldt vervoersbedrijf RET op de eerste werkdag na de ingebruikname van het traject tussen Hoek van Holland en Schiedam-Centrum. „Dat is een goed teken”, aldus een woordvoerder.

De reizigers reageerden maandag verheugd op de nieuwe metrolijn die Hoek van Holland, Vlaardingen en Maassluis met Schiedam en Rotterdam verbindt. Dat enthousiasme is volgens de woordvoerder terecht. „Ze hebben er immers lang op moeten wachten.”

Ook op sociale media wordt positief gereageerd. „De vertraging had wat weg van de Noord-Zuidlijn A’dam, maar eindelijk rijdt de Hoekse Lijn. Nóg sneller in hartje Rotterdam én in Hoek van Holland”, schrijft een van de reizigers op Twitter.

De Hoekse Lijn is de oude spoorlijn tussen Rotterdam Centraal en Hoek van Holland. Op 31 maart 2017 reed de laatste trein over het traject dat sindsdien is omgebouwd tot metrolijn. Bij Maassluis is er een nieuw station (Steendijkpolder) bijgekomen en in 2022 krijgt de metro ook nog een halte vlakbij het strand, aldus de RET.

Volgende maand volgt de officiële openingshandeling en dan rijdt in de spits elke vijf minuten een metro tussen Rotterdam en Vlaardingen-West.