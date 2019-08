Reizigers missen vlucht door storing Eindhoven

Tientallen passagiers hebben donderdag hun vlucht gemist door een storing op Eindhoven Airport. Een groot deel van de ochtend haperde het bagagesysteem. Rond het middaguur was het probleem verholpen, maar de gevolgen van de storing werkten nog iets langer door.

Veel vluchten liepen vertraging op, in de meeste gevallen 10 minuten tot drie kwartier. „Er is nu geen grote drukte meer in de terminal. Het is weer business as usual”, laat een woordvoerster van Eindhoven Airport weten.

Mensen die hun vliegtuig misten door de technische problemen, zijn omgeboekt naar andere vluchten.