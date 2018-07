Reizigers Marokko gedupeerd door annuleringen

Honderden mensen die bij touroperator FlyOrange een vlucht hadden geboekt naar Marokko, zijn gedupeerd doordat vluchten op het laatste moment zijn geannuleerd. Diverse vluchten van Rotterdam The Hague Airport naar Tétouan, Nador en Al Hoceima gaan niet door en het is nog onbekend hoe lang de problemen zullen aanhouden.

FlyOrange legt de schuld bij de Portugese chartermaatschappij Aviatrade, die de vluchten uitvoert. „FlyOrange is in overleg met juridische adviseurs en andere partijen hoe om te gaan met deze situatie. Ons streven is de schade en moeilijkheden voor de passagiers tot een minimum te beperken”, schrijft het bedrijf op Facebook. In het bericht roept FlyOrange gedupeerden op om „de families van onze medewerkers niet te exposen en te bedreigen via social media”.

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) krijgt meldingen van ongeruste consumenten die zeggen dat FlyOrange onbereikbaar is. Ook donderdagavond werd de telefoon er niet opgenomen. Het ECC raadt gedupeerden aan een klacht in te dienen. Verder kunnen ze proberen hun geld terug te halen via de creditcardmaatschappij en een melding doen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Aviatrade was ook onbereikbaar.