‘Reizigers houden zich goed aan mondkapjesplicht’

Reizigers in het openbaar vervoer hebben zich goed aan de mondkapjesplicht gehouden die sinds 1 juni van kracht is. Dat zegt Pedro Peters van OV-NL, de organisatie waarin alle openbaarvervoerbedrijven verenigd zijn. Hij is dan ook tevreden en hoopt dat als woensdag het ov voor iedereen toegankelijk wordt de coronarichtlijnen nageleefd blijven.

Uit een onderzoek met ‘mysteryguests’ in de provincie Utrecht komt volgens Peters naar voren dat daar tussen de 8 en 10 procent geen mondkapje in het ov droeg. „Geen slechte score”, zegt Peters. De percentages wisselden wel per vervoersmiddel. Zo droegen mensen in de bus vaker een mondkapje dan in de trein, omdat reizigers zich daar anoniemer voelen, stelt hij.

In juni zijn in totaal 120 boetes uitgedeeld in het ov voor het niet dragen van een mondkapje. Veelal bleef het bij een waarschuwing. Dat was volgens Peters de bedoeling, om mensen aan de maatregel te laten wennen.

Vanaf woensdag wordt er strakker gehandhaafd. Omdat het dan drukker wordt, is „het nog belangrijker om een mondkapje te dragen”, zegt Peters. Maar hij verzekert dat handhavers niet op jacht gaan naar mensen die geen bedekking voor hun mond hebben. „De handhaving wordt niet extra, maar weer normaal.”

De OV-NL-voorzitter benadrukt dat het voor heel Nederland van belang is dat reizigers zich aan de maatregelen houden. Een goede naleving in het ov is volgens hem namelijk een randvoorwaarde voor verdere versoepelingen in andere sectoren. De ov-sector zelf evalueert in augustus hoe de versoepeling is verlopen.