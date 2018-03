Reiziger moet alert zijn op Franse staking

Een brede staking in het vervoer in Frankrijk kan donderdag zorgen voor vertraging of mogelijk uitval van de hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Parijs. Thalys-passagiers krijgen het advies goed te kijken op de website van de treindienst voor de laatste gegevens.

Ook Franse luchtverkeersleiders leggen het werk neer, maar de reikwijdte daarvan is nog niet te overzien, zegt een woordvoerster van de KLM. Of er van, naar en over Frankrijk kan worden gevlogen hangt af van de stakingsbereidheid, die per verkeerstoren kan verschillen. Vooralsnog is er niets geannuleerd, aldus de woordvoerster. Ook KLM adviseert reizigers goed op de laatste reisinformatie te letten.