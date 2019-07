Reiziger kan ook appen met BuZa bij problemen

Wie in het buitenland in de problemen komt, kan met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) voortaan ook whatsappen. Na een succesvolle pilot is WhatsApp sinds dinsdag een vast communicatiemiddel van het contactcentrum van BuZa.

„Buitenlandse Zaken staat permanent klaar voor reizigers die in de problemen komen”, zegt minister Stef Blok. „We willen het voor hen zo gemakkelijk mogelijk maken om met Buitenlandse Zaken in contact te komen. Met het uitbreiden van de contactmogelijkheid via WhatsApp sluiten we nog beter aan bij de wensen van de reiziger.”

Het zogeheten ‘24/7 BZ Contact Center’ draait in de zomermaanden op volle sterkte. De communicatiedienst is 24 uur per dag te bereiken en ontvangt jaarlijks ruim een half miljoen telefoontjes en zo’n 150.000 e-mails. Daar komen nu ook WhatsApp-berichten bij.