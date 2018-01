Reiziger gooit ruiten van rijdende trein in

De politie heeft maandag op het station van Wierden (Overijssel) een trein ontruimd nadat een agressieve reiziger vernielingen had aangericht. De man is in de trein opgepakt. Volgens de Nederlandse Spoorwegen gaat het om een internationale trein (ICE) die vanuit Berlijn op weg was naar Amsterdam.

„De man heeft een aantal ruiten van de trein vernield”, aldus een NS-woordvoerster. Tegen hem is aangifte gedaan. „De trein is leeg doorgereden naar een locatie waar de ruiten worden hersteld. De reizigers kunnen met andere treinen hun bestemming bereiken.”

Uit onderzoek van de politie moet blijken waarom de man de vernielingen heeft aangericht.