Reiziger dupe slecht weer Canarische Eilanden

Tientallen vluchten naar de Canarische Eilanden moeten vanwege slecht weer uitwijken naar andere luchthavens, soms in andere landen zoals Marokko en Portugal. Vele honderden Nederlandse vakantiegangers zijn getroffen. Op de Canarische Eilanden viel de regen zondag met bakken uit de hemel. Ook zijn windsnelheden van ruim 100 kilometer per uur gemeten.

Honderden toeristen die vliegen met TUI ondervonden hinder van het slechte weer. „Het is krokusvakantie en alle toestellen zitten natuurlijk vol”, zegt een woordvoerster. „De luchthavens van Lanzarote en Tenerife zijn gesloten. Door storm en regen kunnen de piloten daar nu niet landen.” Vliegtuigen wijken volgens haar uit naar onder meer Gran Canaria.

Tot nu toe moesten drie vluchten van Transavia uitwijken, onder meer naar het Portugese Faro.

Bij de vluchten van TUI en Transavia gaat het in totaal om ruim duizend reizigers. „We doen ons best om de mensen die elders zijn geland onder te brengen in hotels en andere accommodaties”, aldus de TUI-woordvoerster. „Een Dreamliner was met een kleine driehonderd inzittenden op weg naar Lanzarote en Fuerteventura, maar is inmiddels uitgeweken naar Faro. Onze reizigers gaan daar overnachten, er zijn hotels geregeld ter plaatse in de Algarve.”

„Toeristen die naar huis hadden moeten reizen met de vliegtuigen die nu uitgeweken zijn blijven noodgedwongen nog een extra nacht.” Om hoeveel vakantiegangers het precies gaat, wordt door TUI-medewerkers ter plaatse nog in kaart gebracht.

Op alle eilanden veroorzaakte het noodweer veel overlast. Onder meer in Santa Cruz de Tenerife waaiden takken en bomen op de weg. Ook ontstonden problemen met de elektriciteitsvoorziening.