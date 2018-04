Reisplanner NS nu ook in het Fries

Via It Hearrenfean naar Ljouwert, en daar overstappen op de stoptrein naar Frjentsjer en Harns. Dat kan sinds maandag. De NS heeft zijn reisplanner namelijk Fries geleerd. De stationsnamen in de app en op de site zijn vertaald, omdat Leeuwarden dit jaar culturele hoofdstad van Europa is. En dan kunnen reizigers dus via Heerenveen naar Leeuwarden, en van daaruit naar Franeker en Harlingen.

Reizigers kunnen de plaatsnamen in het Fries en in het Nederlands invullen. Het reisadvies dat ze daarna krijgen is sowieso in het Nederlands. Dat was volgens de NS iets moeilijker aan te passen. Het werkt overigens alleen bij plaatsen in Friesland zelf. Wie vanuit Friesland naar Grins wil, moet daar Groningen voor blijven invullen.