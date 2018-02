„Reisorganisaties dupe van besluit Schiphol”

Reisorganisaties TUI en Corendon en luchtvaartmaatschappij easyJet roepen Schiphol op om deze zomer toch vluchtcapaciteit te gaan gebruiken die deze winter niet is benut. De bedrijven hebben dat laten weten in een brief aan Schiphol, dat aankondigde dat het de overgebleven vluchtcapaciteit juist niet in de zomer wil inzetten.

Schiphol heeft de mogelijkheid om in de zomer tweeduizend meer vluchten te laten plaatsvinden op de luchthaven, omdat luchtvaartmaatschappijen deze winter deze vluchtmogelijkheden, zogenoemde ‘slots’, niet hebben gebruikt. De luchthaven ziet daarvan af, omdat Schiphol sowieso al grote reizigersdrukte verwacht op de luchthaven, mede doordat luchtvaartmaatschappijen naar verwachting grotere vliegtuigen inzetten.

Daarnaast wil Schiphol grote drukte op piekmomenten in de vertrekhallen voorkomen. Ook ervaringen die in de meivakantie vorig jaar werden opgedaan, spelen een rol, zegt een woordvoerder. Toen ontstonden er lange wachtrijen die leidden tot onvrede onder reizigers.

Corendon, TUI en easyJet willen dat Schiphol het genomen besluit herziet. Zij vinden dat zij er de dupe van zijn dat Schiphol deze ‘reservepot’ vluchten niet inzet in de zomer, zegt directeur Steven van der Heijden van Corendon. „Wij zijn bedrijven die voortdurend reageren op vraag en aanbod. Dus als er bijvoorbeeld slecht weer is in het voorseizoen, dan is er meer vraag naar vluchten naar de zon. Voor ons zijn deze mogelijke extra vluchten dus heel erg belangrijk.”

Van der Heijden: „Als ze dat niet doen, dan bestaat de kans dat meer mensen moeten vliegen vanaf alternatieve luchthavens zoals Eindhoven of Maastricht. Er komt dan een onbalans in vraag en aanbod.” VVD-Kamerlid Remco Dijkstra wil een debat over de kwestie, twitterde hij. „Als Schiphol nu al problemen voorziet voor de drukke zomerperiode, moet ze eigen probleem niet afwentelen op airlines of reiziger!”

Vorig jaar werden resterende vluchten uit de winter, 9400 in totaal, wel ‘meegenomen’ naar de zomer.