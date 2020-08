Reisorganisaties: duizenden Nederlandse reizigers in Spanje

Reisorganisaties TUI en Corendon hebben op dit moment duizenden Nederlandse vakantiegangers in Spanje zitten. Zij worden geïnformeerd over de wijziging van het reisadvies naar heel Spanje van geel naar oranje vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het populaire vakantieland. De aanscherping van het reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken geldt ook voor de Canarische Eilanden.

Voor TUI gaat het om bijna 4000 Nederlandse vakantiegangers en voor Corendon om bijna 1300. Reizigers die al op hun bestemming zijn, ontvangen een sms-bericht met informatie, aldus TUI. De meeste reizigers zullen op hun geplande vluchten terugkeren in de komende week. Voor mensen die later terug zouden komen, wordt apart vluchtcapaciteit ingezet, meldt de reisorganisatie.

Corendon gaat reizigers in Spanje de keuze bieden om eerder terug te keren of de vakantie af te maken en dan een reguliere retourvlucht te nemen.