Reisbranche wil af van wegwerpplastic

Nederlandse reisorganisaties willen wegwerpplastic helemaal gaan uitbannen. Zowel onderweg als op de plaats van bestemming moet het plasticafval sterk worden teruggedrongen. Hoe dat concreet moet gebeuren, gaan ze nog uitwerken, maar 180 toeristische ondernemingen onderschrijven het doel. Ze hebben hun handtekening gezet onder een ‘plastic pledge’, meldt hun brancheorganisatie ANVR.

„We moeten de mooie plekken beschermen waar we allemaal afhankelijk van zijn”, zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam. „Helaas is wegwerpplastic overal ter wereld een groot probleem. Het is te groot voor een enkele organisatie om dit alleen op te lossen, daarom is het goed dat we hierin samenwerken.” Volgens de organisatie moeten „veranderingen plaatsvinden in de hele toeristische keten”.

Samen met MVO Nederland en andere organisaties werkt de branche aan een toekomstvisie waarin „onnodige plastic materialen” niet meer worden gebruikt. MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De reisbranche, die hard is geraakt door de coronapandemie, ziet het terugdringen van plasticafval als een van de manieren om op een duurzamere manier uit de crisis te komen.