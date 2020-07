Reisbranche noemt aanscherping advies Bulgarije ‘heel zuur’

Reisbrancheorganisatie ANVR vindt het „heel zuur” dat de Nederlandse overheid het reisadvies voor Bulgarije vanwege nieuwe coronabesmettingen heeft aangescherpt, van geel naar oranje. Dat heeft topman Frank Oostdam van de ANVR gezegd tegen BNR Nieuwsradio. Nederlandse vakantiegangers in het Zuidoost-Europese land krijgen volgens hem nu de keuze om de vakantie daar af te maken, of naar huis te worden gebracht.

Er zitten nu tussen de 1000 en 1500 Nederlanders in Bulgarije, weet Oostdam. „We laten de keuze bij hen.” Het gaat voornamelijk om vakantiegangers in badplaatsen aan de Zwarte Zee zoals Varna en Burgas. Voor de reisbranche, die het al erg zwaar heeft, is het slecht nieuws. „Het zorgt voor ons voor heel veel gedoe en financiële gevolgen. Dit is vakantie vieren in de context van corona en dit is de bittere pil die we moeten slikken.”

Dat de ANVR de advieswijziging zuur vindt, komt mede omdat de meeste coronabesmettingen helemaal niet aan de kust zouden zijn. „Gezondheid en veiligheid staan voorop en daar moeten we naar handelen. Maar je ziet momenteel nog dat die cijfers aan de kust laag zijn en in het binnenland hoog. De verklaring daarvoor is dat Bulgaren zelf flink aan het reizen zijn geslagen en ook vanuit de regio mensen naar Bulgarije komen. Het RIVM zegt dat de cijfers snel oplopen. Dat is de reden dat het land op oranje is gegaan”, aldus Oostdam tegen BNR.