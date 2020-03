Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Zuid-Korea opnieuw aangepast in verband met de coronacrisis. Vanaf komende zondag moeten reizigers die vanuit Nederland in Zuid-Korea aankomen bij aankomst op de luchthaven een verklaring invullen met hun contactgegevens tijdens hun verblijf in Zuid-Korea. Wie niet telefonisch bereikbaar is, mag het land niet in.

Ook moeten ze een app installeren op hun smartphone om dagelijks hun gezondheidstoestand door te geven aan de Koreaanse autoriteiten.