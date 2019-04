Reisadvies voor Sri Lanka aangepast

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka aangevuld met nieuwe informatie. Reizigers moeten onder meer rekening houden met de avondklok die het land na de aanslagen eerder op de dag heeft ingesteld. Mensen mogen daardoor tussen 18.00 uur in de avond en 06.00 uur ’s ochtends niet de straat op, staat in de toegevoegde passage.

Ook zijn telefoon- en internetnetwerken overbelast. Reizigers moeten rekening houden met extra veiligheidsmaatregelen. „Het vliegveld is open, maar men moet 4 uur voor vertrek aanwezig zijn.”

Eerder op de dag vroeg het ministerie Nederlanders al familie of vrienden te laten weten hoe het gaat en contact op te nemen met hun reisorganisatie, indien ze met een georganiseerde reis zijn. Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij de reisverzekeraar of ambassade via telefoonnummer + 31 247 247 247. Buitenlands Zaken geeft ook informatie via het Twitteraccount @247BZ.