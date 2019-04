Reis alleen als het noodzakelijk is naar Sri Lanka. Dat is het nieuwe reisadvies voor Sri Lanka dat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gegeven. Er zijn namelijk nieuwe berichten dat het risico op vervolgaanslagen door voortvluchtige terroristen groot is, meldt het departement.

De veiligheidssituatie in het hele land is momenteel onvoorspelbaar en onzeker, aldus het advies.

Eerder donderdag waarschuwde ook de Britse overheid al voor de gevaren van reizen naar Sri Lanka.