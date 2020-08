Reisadvies Sint-Maarten aangescherpt van geel naar oranje

Het reisadvies voor Sint-Maarten is aangepast. Het is van geel naar oranje gegaan, waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken niet-noodzakelijke reizen afraadt. Reden voor de aanpassing is een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen.

Sint-Maarten is per 1 juni open voor toeristen uit Europa en vanuit Nederland gold ervoor tot zondagochtend code geel, waarmee wordt gewaarschuwd voor veiligheidsrisico’s. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit nu echter aangepast naar oranje.

Wie toch afreist naar Sint-Maarten, moet voorafgaand een gezondheidsverklaring invullen. Ook moet een negatief resultaat van een Covid-19 PCR-test van uiterlijk 72 uur voor vertrek bij aankomst worden ingediend. Reizigers zijn verder verplicht een reisverzekering af te sluiten en worden dringend geadviseerd bij terugkeer in Nederland veertien dagen in quarantaine te gaan.