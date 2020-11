Reisadvies Portugal dinsdag naar oranje

In heel Portugal, behalve op de Azoren, is het aantal besmettingen met het coronavirus toegenomen. Daarom wordt de kleurcode van het hele land en het eiland Madeira dinsdag aangepast van geel (’let op: er zijn veiligheidsrisico’s’) naar oranje (‘alleen noodzakelijke reizen’). De kleurcode van de Azoren blijft geel.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders alleen naar Portugal en Madeira te reizen als het noodzakelijk is en niet voor toeristische reizen. Wie daar is geweest, moet tien dagen in thuisquarantaine.

Twee weken geleden werd het reisadvies voor havenstad Porto al aangescherpt naar oranje, en een week geleden breidde dat oranje gebied uit naar de hele noordelijke regio van Portugal. Voor hoofdstad Lissabon en omgeving gold al langer code oranje.