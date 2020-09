Reisadvies Frankrijk en Tsjechië aangescherpt om corona

In een aantal departementen in Frankrijk is het aantal besmettingen met corona ernstig toegenomen. Dit geldt voor Aveyron, Bas-Rhin, Haute-Marne, Indre et Loire, Landes, Marne, Meurthe et Moselle, Seine Maritime, Tarn en Vienne. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de kleurcode voor deze gebieden daarom aangepast van geel (’let op: veiligheidsrisico’s’) naar oranje (‘alleen noodzakelijke reizen, geen vakanties’).

Code oranje gold al voor veel gebieden in Frankrijk, onder meer Parijs en omstreken, het gebied rond Lyon en de hele Côte d’Azur.

Ook in Tsjechië is het aantal coronabesmettingen toegenomen. Voor het hele land geldt vanaf dinsdag code oranje.

Wie terugkomt uit een oranje gebied, krijgt het dringende advies tien dagen in thuisquarantaine te gaan.