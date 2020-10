Reisadvies: België, Frankrijk en andere EU-landen weer op oranje

Het reisadvies voor België en Frankrijk is op advies van het RIVM gewijzigd van geel naar oranje. Dat betekent dat mensen alleen naar het land mogen reizen als dat noodzakelijk is en bij terugkeer tien dagen in quarantaine moeten. Dat maakte het ministerie voor Buitenlandse Zaken dinsdagmiddag bekend. Ook voor een aantal andere Europese landen is het reisadvies aangescherpt.

Het aantal besmettingen bij de zuiderburen loopt de laatste weken razendsnel op. Als de trend zich voortzet zal het aantal gevallen eind deze week de tienduizend per dag passeren, zei de Belgische viroloog Steven Van Gucht maandag.

Het reisadvies voor België stond eind september ook al een tijd op oranje, omdat België reisbeperkingen opgelegde aan Nederlanders. Het advies werd tussentijds weer aangepast naar geel, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Frankrijk kleurt nu ook helemaal oranje. Datzelfde geldt voor Ierland, Polen, Slowakije, Hongarije en Slovenië.

Ook voor Oostenrijk is een nieuw reisadvies uitgebracht door het ministerie. Daar geldt oranje voor de regio’s Tirol (met de stad Innsbruck en de stad Schwaz), Vorarlberg en Nieder-Österreich (met de hoofdstad Wenen). De rest van het land is nog geel. Reizigers die uit dat gebied terugkeren naar Nederland hoeven niet in thuisquarantaine. Wel waarschuwt Buitenlandse Zaken dat de situatie plotseling kan veranderen.