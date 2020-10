Reisadvies Armenië aangepast om oorlog Nagorno-Karabach

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Armenië aangepast in verband met het opnieuw opgelaaide conflict tussen Armenië en buurland Azerbeidzjan om de enclave Nagorno-Karabach. Vooralsnog worden alle reizen naar het Armeense grensgebied met Nagorno-Karabach en Azerbeidzjan afgeraden. Die delen hebben het reisadvies code rood gekregen.

Nederlanders die momenteel in Armenië zijn wordt aangeraden om alleen binnenlandse reizen te maken als die dringend noodzakelijk zijn. Wie niet permanent in Armenië woont, moet volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken goed nadenken of een verblijf in dat land noodzakelijk is.

Het noordwestelijke deel van Armenië heeft het reisadvies code oranje. Dat betekent dat er sprake is van gezondheids- en veiligheidsrisico’s en dat men er het best alleen heen reist als dat moet. De kaart wordt zondag afhankelijk van de ontwikkelingen geactualiseerd, aldus het ministerie.