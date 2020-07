Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Barcelona en haar voorsteden aangepast van de code geel naar oranje. Mensen wordt aangeraden alleen naar dit gebied te reizen als dit echt noodzakelijk is.

„Het aantal Covid-besmettingen is gestegen in de stad Barcelona en haar randgemeenten. Het risico op besmetting in dit gebied is hierdoor toegenomen”, aldus het ministerie.