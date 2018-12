Reis ”We Gaan Ze Halen” onderbroken door pech

De reis van de actiegroep ”We Gaan Ze Halen” is vrijdag enige tijd onderbroken geweest vanwege pech met de bus die de 150 asielzoekers vanuit Griekenland naar Nederland moet halen.

Met tientallen auto’s vertrok de oude verlengde stadsbus vrijdagochtend vanuit Utrecht op weg naar de Griekse hoofdstad Athene. Na ongeveer 120 kilometer te hebben afgelegd, begon het voertuig rond Eindhovente piepen. Oorzaak bleek een gesprongen luchtleiding. Na reparatie van de bus in een werkplaats, heeft de actiegroep de reis vervolgd. Doel is om 150 asielzoekers op te halen, die nu zonder perspectief in Griekse vluchtelingenkampen zitten. Er is daar sprake van een humanitaire ramp, zegt de actiegroep.

De bus rijdt weer. Met dank aan topmonteur. Leiding gefikst en onderweg naar Athene. Pech als dit valt volkomen in het niet bij de dramatische situaties waarin vluchtelingen nu verblijven. Met goed verder. #wegaanzehalen pic.twitter.com/2CefgYMucN — We Gaan Ze Halen (@WeGaanZeHalen) 21 december 2018