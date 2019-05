„Reis tijdens staking vooral samen in auto”

De ANWB hoopt dat reizigers dinsdag tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer zoveel mogelijk bij elkaar in de auto stappen. Dat helpt mensen zonder eigen vervoer om toch op hun werk of andere bestemming te komen.

„We verwachten dat het door de staking een zware spits zal worden, zeker omdat de dinsdag normaal gesproken toch al een drukke dag is”, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Ook Rijkswaterstaat houdt rekening met een drukkere ochtend- en avondspits, ook omdat voor dinsdag wisselvallig weer is voorspeld. „We raden iedereen die dinsdag de weg op moet aan eerst de verkeersinformatie te bekijken”, aldus een zegsman van Rijkswaterstaat.

Ook op en rond onder meer Schiphol en Eindhoven Airport verwacht Rijkswaterstaat extra verkeersdrukte omdat reizigers niet met het openbaar vervoer op de luchthavens kunnen komen.