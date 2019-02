Reinder Strijker wil op zijn 85e lopend naar de top van l’Alpe d’Huez

Duizenden Nederlanders beklimmen ieder jaar in juni fietsend of lopend de Franse berg Alpe d’Huez om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Dit jaar is onder hen een 85-jarige Drent, die de 14,6 kilometer lopend wil gaan afleggen.

Zijn dochter werd schoon verklaard, maar de vrouw, de broer en de schoonzus van Reinder Strijker (85) uit Hoogeveen overleden aan de gevolgen van kanker.

Ondanks zijn enorme verlies gaat hij niet bij de pakken neerzitten.

Waarom wilt u gaan deelnemen aan de actie Alpe d’HuZes?

„Ieder jaar ging ik met mijn vrouw, mijn broer en zijn vrouw overwinteren in Spanje. Dan trokken we de bergen in om te wandelen en te fietsen. Het waren de mensen die mij het best van iedereen kenden.

In korte tijd ben ik hen alle drie kwijtgeraakt. Opeens was ik als enige over. Toen dacht ik: „Wat kan ik nu nog doen?” Ik besloot de Alpe d’Huez te beklimmen om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Fietsen gaat me te snel. Daarom ga ik, samen met mijn zoon, lopend naar boven.”

Heeft u ervaring met het lopen van lange afstanden?

„Op onze vakanties in Spanje trok ik altijd de bergen in om te wandelen. Dan was ik zo uren weg en liep ik iedere dag wel 16 kilometer bergop en bergaf, een halfjaar lang.

Rustpauzes had ik niet nodig. Ik pakte een flesje water en liep gewoon naar boven. Heerlijk, die rust en stilte aan de top. Mijn vrouw, die beneden wachtte, was weleens ongerust, bang dat ik niet zou terugkomen.”

Hoe traint u nu, ondanks het ontbreken van bergen?

„Iedere dag loop ik zo’n 10 tot 15 kilometer, weer of geen weer. Alleen met gladheid kijk ik wat beter uit. Het is niet de bedoeling dat ik iets breek.

Hier in de buurt ligt de VAM-berg van Wijster. Dat is een voormalige afvalbult, met een stijgingspercentage van 9 procent. Daar is een wandel- en fietsparcours op en omheen aangelegd. Dat parcours van 2 kilometer loop ik een paar keer achter elkaar.

Of ik loop hier in Hoogeveen de viaducten een aantal keren op en af. Wat je leeftijd is maakt niets uit. Het draait allemaal om je instelling.”

Hoe reageert uw omgeving op uw plannen?

„Mijn kinderen vinden het mooi dat ik dit op mijn leeftijd nog doe. Ze hebben er respect voor.

En zelfs al zouden ze het uit mijn hoofd willen praten, dan zou ik het toch doen. Mensen uit de buurt vragen weleens of ik er wel aan moet beginnen. „Stop je nou nooit?” vragen ze dan. Maar ik ga er gewoon mee door. Ik ben een vechter.”

>>opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/destrijkertjes

