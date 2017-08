Reinaert Kliniek op de vingers getikt

De Reinaert Kliniek in Limburg is opnieuw op de vingers getikt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De komende drie maanden moet de particuliere kliniek een reeks verbeteringen doorvoeren, meldt de IGZ donderdag. Ze moet onder meer alle zorgverleners laten scholen in reanimatie en toezien op goede hygiëne rond operaties.

De kliniek, met vestigingen in Maastricht en Sittard, had in mei al verschillende maatregelen opgelegd gekregen. Zo mochten er geen kinderen onder de drie jaar worden geopereerd en oudere kinderen alleen onder bepaalde voorwaarden. Ook werden eisen gesteld aan het schoonmaken van operatie-instrumenten.

De maatregelen werden beëindigd nadat de kliniek de kritiekpunten had verbeterd, maar volgens de IGZ heeft Reinaert Kliniek niet aangetoond dat de zaken blijvend goed geregeld zijn. Ook zijn er nieuwe problemen opgedoken.