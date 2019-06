Rein Wolfs nieuwe directeur Stedelijk Museum

Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft een nieuwe directeur. Rein Wolfs is benoemd door de raad van toezicht. Hij begint op 1 december. Wolfs (1960) is nu nog directeur van de Bundeskunsthalle in het Duitse Bonn.

Hij werkte eerder als artistiek directeur van Kunsthalle Fridericianum in Kassel, was hoofd presentaties in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en directeur van het Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich. In 2003 stelde hij de Nederlandse inzending samen voor de Biënnale van Venetië.

Volgens het Stedelijk wist de in Hoorn geboren Wolfs de Bundeskunsthalle de afgelopen jaren na een moeilijke periode tot een groot succes te maken. Truze Lodder, voorzitter van de raad van toezicht: "Wij zijn uitermate gelukkig met de komst van Rein, overtuigd een directeur te hebben gevonden die alles in zich verenigt waaraan het Stedelijk Museum behoefte heeft". Ze prijst zijn "inhoudelijke en bestuurlijke ervaring, internationale allure, een wereldwijd netwerk, uitstekende relaties met kunstenaars, een spannende artistieke koers, openstaand voor ideeën van staf en samenwerkingspartners".

"Ik ben opgegroeid met het Stedelijk Museum en ik zie ernaar uit om dit museum met zijn revolutionaire geschiedenis en fantastische collectie te leiden en verder te profileren", reageert Wolfs.

De huidige interim-directeur Jan Willem Sieburgh blijft totdat Wolfs begint. Hij leidde het museum na het vertrek van Beatrix Ruf in 2017, die werd beticht van belangenverstrengeling. Met die verhalen veegden onderzoekers later de vloer aan, al vonden ze wel dat het Stedelijk voortaan transparanter moet zijn en het toezicht beter.

De nieuwe directeur wordt de komende maanden al betrokken bij beleidsbeslissingen en benoemingen in belangrijke vacatures. Hij legt zijn nevenfuncties neer bij zijn aantreden, met uitzondering van zijn jurylidmaatschap bij de Zwitserse inzendingen voor de Biënnale van Venetië in 2021 en 2023.