Reimerswaalse SGP-wethouder Sinke treedt af

SGP-wethouder Jaap Sinke van de gemeente Reimerswaal treedt per 1 april terug. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

Sinke (1956) wil het rustiger aan gaan doen. Hij is twaalf jaar raadslid geweest en veertien jaar wethouder. Hij zegt dat de afgelopen anderhalf jaar de werkdruk aanzienlijk is toegenomen. Bovendien worden dossiers steeds complexer en wordt er steeds vaker ’s avonds vergaderd.

Sinke zegt dat er bij hem de rek uit lijkt te gaan. Omwille van zijn gezondheid, zijn gezin en de belangen van de gemeente Reimerswaal heeft hij daarom in de loop van de afgelopen tijd besloten om terug te treden.

Sinke werkte van 1976 tot 2006 in het onderwijs. Ook schreef hij enkele boeken over de kerkgeschiedenis. Van 1994 tot 2006 was hij naast zijn werk gemeenteraadslid. Sinds 2006 is hij wethouder. Zijn partij, de SGP, vormt met zeven van de negentien zetels de grootste fractie in de gemeenteraad van Reimerswaal.