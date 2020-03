Reguliere zorg raakt in de knel door corona

Vanwege het coronavirus komt de zorg voor niet-coronapatiënten onder druk te staan. Zo’n 40 procent van de zorg ligt momenteel stil, blijkt uit een recente inventarisatie van adviesbureau Gupta Strategists onder zorgaanbieders.

Niet-dringende operaties gaan niet door, consulten met de huisarts of de tandarts worden geschrapt, gehandicapten kunnen niet meer naar de dagbesteding en mensen met psychische problemen missen hun begeleiding. Zo’n 90.000 artsen, verpleegkundigen, tandartsen en andere zorgprofessionals kunnen volgens het rapport hun vak niet uitoefenen. In totaal gaat het om 3,5 miljoen patiëntcontacten per week die niet doorgaan.

Zorg wordt afgezegd om twee redenen: het voorkomen van besmetting van patiënten en zorgverleners, en capaciteit vrijspelen voor coronapatiënten. Als de druk van corona nog lang aanhoudt, bouwt zich een steeds groter „stuwmeer” aan zorgvraag op.

Het rapport noemt drie oplossingen: investeren in zorg thuis, de capaciteit voor de gewone zorg zo goed mogelijk gebruiken en het voorkomen van zorgmijding door kwetsbare groepen.