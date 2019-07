Regionale ‘superhittegolf’ een feit

Doordat het kwik in het Gelderse Hupsel zaterdag aan het eind van de ochtend is gestegen naar 30 graden, is een zogenoemde ‘superhittegolf’ een feit. Dat meldt Weeronline.

Van een superhittegolf is sprake als het minstens vijf dagen op rij 30 graden of meer wordt, waarbij het kwik op drie dagen zelfs stijgt naar 35 graden of meer. De term is in het leven geroepen door Weeronline, om onderscheid te kunnen maken tussen ‘gewone’ en extreme hittegolven.

In De Bilt komt de temperatuur zaterdag uit rond de 30 graden. Wordt dat inderdaad gehaald, dan is ook daar sprake van een superhittegolf. Het zou de eerste officiële - in De Bilt gemeten - superhittegolf betekenen. Het werd er de afgelopen dagen al vier keer tropisch warm met maxima boven 30 graden en daarbij steeg de temperatuur woensdag, donderdag en vrijdag zelfs ruimschoots tot boven 35 graden.

Vorig jaar beleefde Arcen van 23 tot en met 27 juli een superhittegolf. Superhittegolven zijn daarvoor alleen in 2003 en 2015 regionaal voorgekomen en niet in De Bilt.

Nog steeds code oranje in delen van het land