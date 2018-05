Regionale staking hindert streekvervoer

In de regio’s Utrecht, Arnhem/Nijmegen en Twente kunnen reizigers in het streekvervoer hinder ondervinden van stakingen die FNV en CNV hebben georganiseerd. Volgens de brancheorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) is het vervoer „beperkt” opgestart.

In de regio Arnhem/Nijmegen reden in de ochtend 35 lijnen, waaronder de lijnen die ziekenhuizen aandoen. In Utrecht is de tram om 05.30 uur uitgereden. In de Domstad rijden ook de bussen die ziekenhuizen bedienen. Ook in Twente rijden de bussen deels. Elke vervoerder houdt reizigers via haar eigen kanalen op de hoogte van de actuele stand van zaken.

De VWOV zegt dat de vakbonden een uitnodiging voor nieuwe gesprekken over een nieuwe cao hebben geweigerd. De eisen die de bonden stellen om de dialoog opnieuw op te starten zijn voor de werkgevers „geen basis om nieuwe gesprekken te voeren”, aldus de organisatie.