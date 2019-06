Regionale omroepen blij met plannen voor NPO 3

De regionale omroepen juichen de plannen toe om in de toekomst op NPO 3 hun programma’s uit te zenden. "Als de programma’s van de regionale omroep op het derde net uitgezonden worden, zullen meer kijkers deze programma’s zien en dat is van groot belang voor de regionale nieuws- en informatievoorziening", zegt Gerard Schuiteman, bestuurder van de Regionale Publieke Omroep (RPO).

Hij reageert op de berichten over de plannen waar minister Arie Slob (Media) naar verwachting later deze maand een brief over stuurt aan de Tweede Kamer. De coalitiepartijen zouden hierover woensdag overeenstemming hebben bereikt.

Volgens Schuiteman moeten er wel dertien versies van NPO 3 komen, van elke regionale omroep één. "In Groningen zijn de programma’s van RTV Noord te zien en in Brabant de programma’s van Omroep Brabant. Daarmee kan een prachtige invulling gegeven worden aan het derde net." Hij heeft nog wel vragen bij de financiering ervan.

Momenteel loopt er al een proef in drie regio’s, waar een kort regiojournaal te zien is op de landelijke omroep. Ook is sinds 1 april op NPO 2 op werkdagen ‘Kijk op de Regio’ te zien, een nieuwsblok van Omroep Gelderland, Omrop Fryslân en RTV Rijnmond direct na het NOS Journaal van 18.00 uur.

In de plannen zou ook staan dat het uitzenden van reclame bij de publieke omroep drastisch wordt beperkt.