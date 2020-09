Regionale maatregelen op komst

Er komen nieuwe maatregelen om het coronavirus terug te dringen. Vrijdag maken premier Rutte en minister De Jonge in een persconferentie bekend welke maatregelen er worden genomen en waar ze van kracht worden. Vooral in verschillende steden in de Randstad zijn veel besmettingen, met name onder studenten.

Maatregelen worden zo regionaal mogelijk genomen, zei De Jonge woensdag. „We willen het virus hard raken, maar de economie en de samenleving zo min mogelijk.” Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden) zijn regio’s waar mogelijk wordt ingegrepen.

Het kabinet komt in actie omdat de besmettingscijfers fors oplopen. Woensdag werden er 1542 besmettingen binnen 24 uur gemeld. België en Duitsland verklaarden de provincies Noord- en Zuid-Holland tot risicogebied. Een eerder woensdag aangekondigd staatsbezoek van de koning aan Duitsland eind september kan mogelijk geen doorgang vinden.

Donderdag overlegde het kabinet met de burgemeesters van de veiligheidsregio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht en Leiden over nadere maatregelen. Volgens De Jonge doen besmettingen zich vooral voor onder studenten, in de thuissituatie en in de horeca. Daarom is er „niet één silver bullet om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen.”

Betrokkenen zeggen tegen de Volkskrant dat er mogelijk een avondklok voor de horeca komt en het aantal bezoekers van bijeenkomsten wordt ingeperkt. Dat is binnen –zonder aanmelding vooraf– honderd en zou naar zestig of dertig kunnen worden teruggeschroefd. Een dergelijke maatregel kan gevolgen hebben voor onder meer kerkdiensten.

Het gros van de besmette personen is tussen de 18 en de 30 jaar. Deze week nog zei het RIVM dat zogenoemde hospiteeravonden –avonden waarbij studenten die een kamer zoeken kennismaken met potentiële huisgenoten– besmettingshaarden zijn met 100 tot 200 infecties. Een maatregel die mogelijk genomen kan worden, is het sluiten van verenigingsgebouwen en sociëteiten.

Tegen Radio 1 zei burgemeester Marja van Bijsterveldt van studentenstad Delft hier weinig heil in te zien. „Mijn zorg is dan dat we een waterbedeffect krijgen en jonge mensen juist meer naar de studentenhuizen jagen.” En in die huizen is geen toezicht of de RIVM-richtlijnen wel in acht worden genomen.

Van Bijsterveldt verwacht er meer van om het initiatief bij studenten neer te leggen. De handtekening van de burgemeester staat onder een deze week door Delftse studentenverenigingen verstuurde brief naar studenten in haar stad. „Neem nu je verantwoordelijkheid omtrent het coronavirus en voorkom een lokale lockdown”, staat er in.

De brief is ook verspreid door CSFR-dispuut Johannes Calvijn, zegt CSFR-preses –voorzitter– Caroline Janssen. „De eerste Bijbelkring op 1,5 meter en met een handvol mensen is zojuist weer gehouden. We zijn bang dat straks huishoudens maar maximaal drie mensen meer mogen ontvangen. Kringavonden via Zoom willen we echt niet meer.”

Volgens haar moeten studenten, behalve afstand houden, hun contactengroep niet te groot maken. Ze noemt haar eigen woonsituatie als voorbeeld hoe weinig ervoor nodig is om als studentenhuis in contact te staan met veel mensen. „Wij wonen er met z’n zessen, en vier van ons hebben een relatie. Die partners wonen ook weer in studentenhuizen. Eén huisgenoot gaat elk weekend naar zijn ouders, waar afstand houden onnatuurlijk is. Als vanzelf sta je als huis ongemerkt al snel in contact met een grote groep. Het heeft zin als veiligheidsregio’s zeggen dat je als student voor één groep moet kiezen. Tegelijk kan dat niet meer dan een dringend advies zijn.”

Tot dusver is slechts één lid van CSFR Delft besmet, weet Janssen. „Gelukkig iemand die nog bij zijn ouders woont. Wel worden leden nu massaal getest, want velen zijn verkouden. Ook een huisgenoot zit in quarantaine.”