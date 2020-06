Regionale luchthavens houden zich aan geluidsregels

De regionale luchthavens bij Maastricht en Rotterdam hebben zich gehouden aan de geluidsnormen. Dat staat in de handhavingsrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat over de periode 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019. Op Rotterdam The Hague Airport zijn in deze periode 1218 nachtvluchten geweest. Dat zijn er 68 minder dan de twaalf maanden daarvoor. De inspectie constateerde geen overtredingen. In 2018 werd de geluidsnorm bij Schiedam nog overschreden, maar daar zijn adequate maatregelen voor getroffen. Twee luchtvaartbedrijven kregen een waarschuwing van de inspectie, omdat ze zonder geldige reden van de vertrekroute zijn afgeweken. Daarbij zijn geen risico’s voor de veiligheid ontstaan.

Op Maastricht Aachen Airport waren veertig vluchten na 23.00 uur, het tijdstip waarop de luchthaven dichtgaat. Vier hiervan waren ambulancevluchten die zijn toegestaan. Voor de andere 36 vluchten gelden ‘geoorloofde uitzonderingen’, zoals een technische storing aan het vliegtuig of extreme weersomstandigheden. Maastricht Aachen Airport kreeg twee jaar achtereen een dwangsom opgelegd wegens overtredingen van de openingstijden. In 2019 hield de luchthaven zich aan de tijden en hoefde de inspectie de dwangsom niet te innen.