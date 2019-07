Regionale hittegolf in Twente en Maastricht

Voor de tweede keer dit jaar is er op regionaal niveau een hittegolf. In de loop van donderdagochtend liep het kwik op het weerstation Twente op tot 30,5 graden en in Maastricht is het 30,4 graden, meldt Weeronline.

Om van een hittegolf te spreken, moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of meer zijn en moet op drie dagen binnen deze serie de temperatuur hoger dan (of gelijk aan) 30 graden zijn. De hittegolf in Maastricht en Twente is begonnen op 18 juli en loopt nu acht dagen. In de loop van de ochtend wordt het ook op de weerstations Hupsel en Ell 30 graden, waardoor ook daar sprake zal zijn van een regionale hittegolf.

Voor een officiële hittegolf is het waarschijnlijk wachten tot vrijdag. Dan wordt het naar verwachting 36 graden in De Bilt. Daarmee wordt het daar voor de vijfde keer op rij meer dan 25 graden en voor de vierde keer in deze serie meer dan 30 graden. Zodra de thermometer in De Bilt vrijdag 25 graden aanwijst kunnen we spreken van een officiële hittegolf.

Het is de tweede keer dit jaar dat er op regionaal niveau sprake is van een hittegolf. De eerste keer was in juni in Noord-Brabant en Limburg. In het Limburgse Arcen duurde de hittegolf met 10 dagen (22 juni tot en met 1 juli) het langst. Tot een officiële hittegolf kwam het in juni nog niet.