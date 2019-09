Regio’s: meer middelen tegen ‘drugseconomie’

Meer opsporingsmogelijkheden en extra capaciteit om fraude en witwassen door drugscriminelen aan te pakken. Dat vragen twaalf regioburgemeesters en het College van Procureurs-Generaal in een brief aan de Tweede Kamer. De opstellers, onder wie Femke Halsema (Amsterdam), Theo Weterings (Zeeland, West-Brabant) en Pauline Krikke (Den Haag) maken zich grote zorgen over „de toenemende ondermijning en de groei van de drugseconomie”.

De eerdere oprichting van het Strategisch Beraad Ondermijning vinden ze een goede stap, maar ze willen een hardere en meer structurele financiering van de aanpak van dit soort criminaliteit. „In Nederland bestaat het gevaar van een door geld gedreven, criminele schaduwwereld gebaseerd op handel in en gebruik van drugs waarin honderden miljoenen, zo niet miljarden omgaan. De onderwereld raakt steeds meer vervlochten met de bovenwereld.”

„Het gaat niet zelden om criminele netwerken die nationaal en ook internationaal actief zijn, en grote schade toebrengen in onze buurten en aan onze jeugd”, zo staat in de brief die is verstuurd in de aanloop naar de algemene politieke beschouwingen. Stad, regio en Rijk zouden gezamenlijk beter moeten optrekken tegen drugscriminaliteit en witwaspraktijken. Enkele andere (regio)burgemeesters die de brief hebben ondertekend zijn Jos Wienen (Noord-Holland), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Anton Ederveen (Valkenswaard) en Marco Out (Assen).

Korpschef Erik Akerboom zei dit voorjaar dat de strijd tegen vermenging van boven- en onderwereld prioriteit moet worden in de samenleving. Nederlanders vinden het volgens hem „niet erg genoeg”. Eerder deze maand pleitte CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma voor de oprichting van een speciale antidrugsorganisatie „omdat ons land een narcostaat dreigt te worden”.