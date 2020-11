Regio’s gaan in overleg over carbidschieten

Acht regio’s in het land gaan deze week met elkaar om tafel om tot gezamenlijke ‘carbidafspraken’ te komen. „Zij willen hierin een lijn trekken”, zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond. Het gaat onder meer om Noord-Holland Noord en streken in het oosten zoals IJsselland.

De regio’s willen maatregelen omdat zij constateren dat er „een run op melkbussen en carbid” is ontstaan. „Het is levensgevaarlijk om op een ongecontroleerde manier, door mensen die er geen verstand van hebben, carbid te gaan afsteken. Een vuurpijl is echt veel minder gevaarlijk”, waarschuwt Bruls.

Hij weet dat gemeentes in elk geval streng willen gaan handhaven. „Zo’n knal is niet te missen, die hoor je wel als handhaver.”

Ook in gebieden buiten de acht regio’s zijn carbidregels ingesteld. Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht bijvoorbeeld heeft de knalstof binnen de stadsgrenzen verboden. „Het is heel onverstandig om in een verstedelijkt gebied hiermee te gaan schieten.” Theo Wetering van Tilburg: „Nooit gedacht dat ik me met carbid in Brabant zou moeten bezighouden.”

Een aantal regio’s in het oosten van het land heeft al jarenlang ervaring. Daar gebeurt het afsteken in een weiland door mensen met ervaring. Dit geeft doorgaans weinig problemen. „Ieder zo zijn traditie”, aldus Bruls.