Regio hoopt op betere samenwerking met Belgen

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) hoopt op een betere samenwerking met België rond nucleaire veiligheid. De VRZL hoopt dat het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een stimulans is voor een betere samenwerking. „We zien, mede gezien de ligging van onze regio, het grote belang ervan voor de veiligheid van de Limburgers”, aldus directeur Frank Klaassen.

„De basis voor de samenwerking met België bij kernongevallen is goed, maar er zijn verbeterpunten”, aldus de VRZL. De regio heeft afspraken gemaakt met de meldkamer in Luik over de alarmering bij een mogelijk kernongeval in Tihange. Maar er zijn ook belemmeringen, zoals de taalbarrière met Franstalig Wallonië. Ook ziet de regio verschillen in wet- en regelgeving en op het gebied van bestuur en cultuur. De manier waarop Belgische en Nederlandse overheden reageren op een kernongeval is „niet volledig geharmoniseerd”.

„Plannen, ook binnen landen, zijn niet allemaal met elkaar in lijn. Dat maakt het lastig om op regionaal niveau responsplannen en publiekscommunicatie af te stemmen met de buurlanden”, aldus de VRZL, die de verwachting uitspreekt dat „dit rapport ons gaat helpen”.