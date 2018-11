Regio: Bredere Rijnbrug Rhenen graag eerder

De gemeenten in de regio Rivierenland willen dat Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht haast maken met de aanleg van een nieuw, verbreed bovendek met tweemaal rijstroken en fietspaden op de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren.

Volgens de provincies moeten de werkzaamheden vóór 2025 gereed zijn. „Ruim zes jaar vinden we nog een lange periode”, schrijft wethouder Van Someren van Neder-Betuwe namens de regio in een brief aan Provinciale Staten van Gelderland.

„De problemen qua filevorming en bereikbaarheid zijn al jarenlang erg groot. We wachten al zo lang op adequate maatregelen. Ieder jaar vóór 2025 is voor ons van belang”, aldus de gemeenten. Zij noemen onder meer de verkeersstagnatie in Kesteren, „met alle hinder en overlast die daarmee gepaard gaat.”

Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht besluiten waarschijnlijk in december definitief over het voorstel van de colleges van GS van beide provincies voor verbreding van de brug.