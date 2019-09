Regie gemeente Barneveld ontbrak in zandkwestie

De kwestie van het mogelijk vervuilde zand in twee Barneveldse woonwijken is een zandcrisis geworden doordat bij de gemeente Barneveld regie, gezamenlijkheid en leiderschap ontbraken. Dat concludeert een commissie die in opdracht van de gemeenteraad onderzoek heeft gedaan naar het verloop van de kwestie.

Afwachtend, onvoldoende voortvarend, niet vanaf het begin de regie genomen. Zo typeert de commissie onder leiding van oud-VVD-voorzitter Bas Eenhoorn de houding van de gemeente. Niet alleen toen het televisie-onderzoeksprogramma Zembla begin november vorig jaar als eerste over het mogelijk vervuilde zand berichtte, ook op andere momenten heeft de gemeente zich laten overvallen.

Volgens de commissie-Eenhoorn heeft de gemeente de kwestie onderschat. „Tussen het moment dat de provincie het college (informeel) op de hoogte stelt en het vertrouwelijk informeren van de gemeenteraad zitten maar liefst elf maanden.” Tijd die de gemeente onder andere bestaat aan een extra onderzoek naar eventuele gevolgen voor de volksgezondheid. Ook was er geen heldere strategie voor de communicatie met de inwoners.

De commissie meent dat de gewoonte om kwesties niet uit te vergroten maar juist „klein” te houden en problemen onderling op te lossen, mede bepalend is geweest voor de keuzes die in dit proces zijn gemaakt.

De onderzoekers besteden ook aandacht aan de schijn van belangenverstrengeling wat betreft de relatie van de gemeente met zandleverancier Vink. „Er is sprake van een bijzondere positie van en verwevenheid van de gemeente - en de provincie - met Vink. Vink is een belangrijke werkgever in Barneveld, soms samenwerkingspartner van de gemeente én vervult een cruciale functie als het gaat om de opslag en de verwerking van afval. De commissie heeft niet geconstateerd dat de gemeente (noch ambtelijk, noch bestuurlijk) zich hierdoor direct heeft laten beïnvloeden in deze kwestie. Tegelijkertijd is deze verwevenheid in een groot aantal gesprekken aan de orde gekomen. Het is dus kennelijk, in ieder geval in de beeldvorming, van invloed. Ook de ruimte die Vink heeft tijdens de bewonersbijeenkomst en het ogenschijnlijk samen arriveren van de burgemeester en de vertegenwoordiger van Vink, spelen hierbij een rol. Hoewel de burgemeester aangeeft dat de praktijk anders is, bevestigt dit de beeldvorming dat de relatie van de gemeente met Vink BV mede bepalend is geweest voor haar handelen.”

Oppositiepartij Lokaal Belang, dat „de kwestie aangrijpt om politiek te voeren door interpellatiedebatten en bijbehorende moties”, krijgt er in het onderzoeksrapport ook van langs. „De commissie is van mening dat in tijden van crisis de gezamenlijke ambitie om bewoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, centraal dient te staan, boven het bedrijven van politiek.”