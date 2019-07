Regeringstoestel ‘Hollands’ ingericht

Het nieuwe regeringstoestel (PH-GOV) oogt zakelijker dan zijn voorganger, is een stuk zuiniger en zit boordevol technologie. De Boeing 737 voor de koninklijke familie, ministers en meereizende ambtenaren werd zaterdagochtend gepresenteerd op vliegbasis Woensdrecht.

„Ondanks de zakelijke uitstraling is het toestel nog steeds goed herkenbaar als Nederlands. Naast de bekende blauwe kleur van de overheid, zijn er consequent Delfts blauwe accenten in het interieur verwerkt en zit er een subtiele sprank oranje op de vleugel”, zegt John Pritchard, directeur bij Fokker. In de luxe stoelen liggen comfortabele kussens met typisch Hollandse symbolen als tulpen, molens en grachtenpandjes.

Fokker hield zich in het afgelopen anderhalf jaar bezig met het ontwikkelen en inbouwen van het interieur.

Het toestel, dat ongeveer 90 miljoen euro heeft gekost, wordt volgende maand in gebruik genomen.