Regering staat garant voor jonge boeren

Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit om jonge boeren te helpen die een agrarisch bedrijf willen beginnen of overnemen. De regering hoopt ervoor te zorgen dat de voedselproductie ook voor de toekomst gegarandeerd blijft, schrijft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Een Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) wordt in het leven geroepen, waardoor het voor financiers aantrekkelijker moet worden leningen te verstrekken aan jonge boeren die een bedrijf starten of overnemen en willen investeren in innovatie of duurzame bedrijfsontwikkeling. Omdat het Rijk garant staat, zouden financiers makkelijker over de brug komen met leningen, is het idee.

Sinds 2000 nam het aantal land- en tuinbouwbedrijven in 2017 af met bijna 56 procent tot 54.840. Dat kwam vooral doordat de eigenaar met pensioen ging en er geen opvolger was.