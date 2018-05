Regering Curaçao garandeert genoeg brandstof

De regering van Curaçao garandeert dat er voldoende brandstof zal zijn op het eiland. Daarmee reageert ze op het feit dat het Amerikaanse bedrijf ConocoPhillips beslag heeft gelegd op bezittingen van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA op Curaçao, Bonaire en St. Eustatius en op bezittingen van bedrijven die zakendoen met PdVSA.

ConocoPhillips probeert op die manier 2 miljard dollar terug te krijgen van PdVSA vanwege een gedwongen nationalisatie in 2007. PdVSA besloot daarop een paar dagen geleden geen olie meer te sturen naar de raffinaderij op het eiland. Dit zorgde voor commotie.

De regering zegt dat het land voorbereid is op problemen met de aanlevering van brandstoffen. Er is een reservevoorraad en er zijn afspraken over noodleveranties met andere internationale bedrijven. De overheid garandeert de beschikbaarheid van onder meer benzine, diesel, gas en kerosine, zo zei minister-president Eugene Rhuggenaath. Er wordt ook brandstof aan Bonaire geleverd, zo stelde energiebedrijf Curoil.